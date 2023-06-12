بوتين يقدم العزاء لرئيس إيطاليا في وفاة برلسكوني: سياسي بارز ووطني حقيقي

تقدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالتعازي إلى الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، في وفاة الرئيس السابق للحكومة الإيطالية، سيلفيو برلسكوني، الذي غيبه الموت اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 86 عاماً.

رسالة بوتين للعزاء في برلسكوني

ونشر موقع «الكرملين»، رسالة بوتين للتعزية، التي جاء فيها: «أرجو أن تتقبلوا أعمق تعازينا في وفاة السياسي الإيطالي البارز سيلفيو برلسكوني»، وأضاف: «ترتبط أهم الأحداث في تاريخ إيطاليا الحديث باسم هذا الشخص الرائع، لكونه وطنياً حقيقياً، سيلفيو برلسكوني دائماً كان يضع مصالح الوطن فوق كل اعتبار، لسنوات عديدة، ترأس مجلس الوزراء، وتقلد مناصب حكومية مهمة أخرى، فعل الكثير من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وتعزيز مكانتها في أوروبا وعلى المسرح العالمي، كان يعتبر بحق بطريرك السياسة الإيطالية، ويتمتع بمكانة دولية عالية».

بيرلسكوني وعلاقته مع روسيا

وتابعت الرسالة: «ستتذكر روسيا سيلفيو بيرلسكوني كمؤيد ثابت ومبدئي لتعزيز العلاقات الودية بين بلدينا، لقد قدم مساهمة شخصية لا تقدر بثمن، في تطوير الشراكات الروسية الإيطالية المفيدة للطرفين».

برلسكوني كان صديقا عزيزا

وواصل بوتين في برقية التعزية: «بالنسبة لي، كان سيلفيو شخصاً عزيزاً وصديقاً حقيقياً، لطالما أعجبت بصدق بحكمته، وقدرته على اتخاذ قرارات متوازنة وبعيدة النظر، حتى في أصعب المواقف، خلال كل اجتماع من اجتماعاتنا، كان مشحوناً بالحيوية والتفاؤل وروح الدعابة، موته خسارة لا تعوض، وخلف حزناً كبيراً».

كما عبر بوتين عن تعازيه العميقة لعائلة سيلفيو برلسكوني وأصدقائه، وحثهم على التحلي بالصبر والسلوان لفقدانه.