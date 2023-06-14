«الأرصاد» تحذر من ذروة ارتفاع درجات الحرارة.. تجنبوا التعرض لأشعة الشمس

ارتفاع كبير في درجات الحرارة تشهده جميع الأنحاء خلال الأيام المقبلة، بعد موجات من تقلبات الطقس وعدد من العواصف الترابية التي ضربت البلاد الأسابيع الماضية، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة على كافة الأنحاء ليلًا.

موعد ذروة ارتفاع درجات الحرارة الأيام المقبلة

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال بيان لها منذ قليل موعد ذروة ارتفاع درجات الحرارة الأيام المقبلة، إذ أنه من المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع بدء من يوم الجمعة الموافق 16 يونيو الجاري، ويكون ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح بين 3 إلى 4 درجات مئوية.

الظواهر الجوية الأيام المقبلة

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل الظواهر الجوية خلال الأيام المقبلة، إذ أنه من المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة 6 صباحًا على الطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية والقريبة من المسطحات المائية، وتنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وحذرت الهيئة المواطنين من التعرض للشمس خلال فترات النهار وتحديدا في فترة الظهيرة، لأنه يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.