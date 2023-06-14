درجات الحرارة غدا الخميس.. اعرف أبرز الظواهر الجوية المتوقعة

أصدر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس الموافق 15 يونيو، حيث تظهر بعض الظواهر الجوية.

ويُتوقع وفق بيان الأرصاد، أن تسيطر شبورة مائية خلال ساعات الصباح الأولى وتمتد حتى السابعة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدا

ويسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وتكون الطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على الأنحاء كافة.

وأشار خبراء الأرصاد، إلى نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة، كما حذّرت المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس، ما يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة غدا

ووفق بيان الأرصاد، يتوقع أن تأتي درجات الحرارة على مدن ومحافظات الجمهورية غدا على النحو التالي:

- القاهرة 33 - 22

- العاصمة الإدارية 33 - 22

- أكتوبر 34 - 23

- بنها 33 - 22

- دمنهور 33 - 22

- وادي النطرون 33 - 21

- كفر الشيخ 32 - 21

- المنصورة 33 - 22

- الزقازيق 33 - 22

- شبين الكوم 33 - 22

- طنطا 32 - 21

- دمياط 27 - 21

- بورسعيد 26 - 23

- الإسماعيلية 34 - 21

- السويس 33 - 22

- العريش 28 - 20

- رفح 28 - 20

- رأس سدر 34 - 23

- نخل 32 - 18

- كاترين 27 - 14

- الطور 33 - 24

- طابا 31 - 21

- شرم الشيخ 36 - 26

- الإسكندرية 29 - 21

- العلمين الجديدة 28 - 21

- مطروح 26 - 20

- السلوم 32 - 24

- سيوة 34 - 26

- رأس غارب 36 - 26

- الغردقة 36 - 27

- سفاجا 35 - 26

- مرسى علم 36 - 27

- شلاتين 35 - 26

- حلايب 32 - 28

- أبو رماد 34 - 27

- رأس حدربة 35 - 26

- الفيوم 34 - 22

- بني سويف 34 - 22

- المنيا 35 - 23

- أسيوط 36 - 23

- سوهاج 37 - 24

- قنا 38 - 25

- الأقصر 39 - 27

- أسوان 40 - 28

- الوادي الجديد 38 - 25

- أبو سمبل 39 - 26