الإمارات تحذر من درجات الحرارة غدا الخميس.. حظر العمل وقت الظهيرة

شهدت العديد من الدول العربية، خلال الأيام القليلة الماضية، موجة من الطقس شديد الحرارة، مصحوبة بانخفاض في معدلات الرطوبة، بالرغم من وجود إعصار «بيبارجوي»، المتمركز في بحر العرب، إذ أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس، والتي من المرجح أن تسجل ارتفاعاً جديداً في درجات الحرارة.

وفى هذا السياق تستعرض «الوطن» توقعات دولة الإمارات بخصوص درجات الحرارة غداً الخميس، ضمن الموضوعات الخدمية المتنوعة التي تطرحها للقارئ على مدار ال24 ساعة.

توقعات درجات الحرارة بالإمارات غداً الخميس

وكشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات عن درجات الحرارة المتوقعة غداً الخميس، حيث تتراوح درجة الحرارة بين 32 و37 درجة مئوية في مختلف الإمارات، وأضافت الوزارة أنه بدءاً من يوم غد الخميس، الموافق 15 يونيو، يجرى تنفيذ قرار فرض حظر على العمل المعرض لأشعة الشمس الحارة، خلال فترة طويلة في الأماكن المفتوحة اعتبارا من الساعة 12:30 مساءً، وقت الظهيرة حتى الساعة 3 مساءً عصراً، لمدة 4 أشهر، حتى 15 سبتمبر المقبل.

تحذيرات الإمارات من درجات الحرارة غدا الخميس

وأوضحت الإمارات أن درجات الحرارة غداً الخميس قد تكون مرتفعة بشكل ملحوظ، فعلى أصحاب الشركات تزويد العمال بمظلات تحميهم من أشعة الشمس الحارة أثناء عملهم خلال فترة الظهيرة، بالإضافة إلى توفير المياه وأدوات التبريد لهم، مثل المراوح والمكيفات الهوائية، وحظر العمل لأكثر من 8 ساعات في اليوم، إلا في حالة الضرورة القصوى، وفقًا لأحكام قانون تنظيم العمل بدولة الإمارات.