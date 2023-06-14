درجات الحرارة اليوم.. القاهرة 34 وأمطار رعدية على بعض المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 14-6-2023، إذا تسود أجواء معتدلة الحرارة على كل الأنحاء صباحًا ومسًاء، أما في ساعات النهار تكون الأجواء حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائلة للحرارة على السواحل الشمالية وشديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أمطار رعدية على حلايب وشلاتين

وبالنسبة للظواهر الجوية المتوقعة في طقس اليوم فإنه تنتشر شبورة مائية خفيفة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتوجد فرص قليلة لتساقط أمطار خفيفة وقد تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط اليوم تتراوح من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى متر ونصف، أما حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاع الموج يتراوح من متر ونصف إلى مترين.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

وجاءت درجات الحرارة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية اليوم على النحو التالي:

- القاهرة 34 - 22

- العاصمة الإدارية 34 - 22

- أكتوبر 35 - 23

- بنها 34 - 22

- دمنهور 34 - 22

- وادي النطرون 34 - 21

- كفر الشيخ 33 - 21

- المنصورة 34 - 22

- الزقازيق 34 - 22

- شبين الكوم 34 - 22

- طنطا 33 - 21

- دمياط 27 - 22

- بورسعيد 26 - 22

- الإسماعيلية 34 - 21

- السويس 35 - 22

- العريش 27 - 21

- رفح 26 - 21

- رأس سدر 36 - 22

- نخل 34 - 16

- كاترين 28 - 15

- الطور 37 - 27

- طابا 35 - 24

- شرم الشيخ 37 - 26

- الإسكندرية 28 - 20

- العلمين الجديدة 27 - 20

- مطروح 26 - 18

- السلوم 29 - 19

- سيوة 33 - 20

- رأس غارب 37 - 27

- الغردقة 38 - 28

- سفاجا 37 - 27

- مرسى علم 38 - 28

- شلاتين 39 - 26

- حلايب 33 - 28

- أبو رماد 34 - 27

- رأس حدربة 35 - 26

- الفيوم 53 - 26

- بني سويف 35 - 26

- المنيا 35 - 26

- أسيوط 36 - 27

- سوهاج 43 - 27

- قنا 43 - 28

- الأقصر 44 - 28

- أسوان 44 - 28

- الوادي الجديد 43 - 25

- أبو سمبل 42 - 26.