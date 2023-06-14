أعضاء البرلمان يشيدون بكلمة الرئيس في المؤتمر الوطني للشباب: خارطة طريق للمستقبل

أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بأداء الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الـ9 سنوات الماضية، ووضعه أولوية لتمكين الشباب وتأهيلهم بالتدريب وإكسابهم المهارات اللازمة لإنشاء قاعدة قوية ومتنوعة من الكفاءات الشبابية بمختلف المجالات، مع إيلاء اهتمام لتدشين جسور للتواصل المباشر معهم لاستثمار طاقاتهم وإبداعاتهم فيما يخدم الوطن ويخلق مزيدا من الوعي لدى الشباب بحجم التحديات، وأن المؤتمر فرصة لتبادل الرؤى بين الشباب ومؤسسات الدولة، من خلال طرح الرؤى والأفكار إلى جانب الإطلاع على حجم الإنجازات والإجراءات المتخذة على أرض الواقع.

وأكدت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أهمية ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بالمؤتمر الوطني للشباب بمحافظة الإسكندرية، بالتوجيه باتخاذ ما يلزم بشأن مخرجات الحوار الوطني دون قيد أو شرط، ووفقا لما ينص عليه الدستور في هذا الشأن.

وأشارت النائبة إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاءت في ضوء النقاط الثلاثة التي أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، التي تم الوصول لشبه توافق بشأنها وهي تعديلات جوهرية في مسائل الوصاية على المال لحل مشكلات مئات الآلاف من الأسر المصرية، وقانون يتيح تداول المعلومات في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتفعيل الالتزام الدستوري بإنشاء مفوضية عدم التمييز.

وأوضحت رغدة نجاتي، أن الملفات الثلاثة تهم قطاعا عريضا من المواطنين، والتحرك بشأنها سيكون له تأثيرات إيجابية على المجتمع المصري.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم التفاعل مع كافة القضايا التي يتم عرضها في الحوار الوطني تؤكد الجدية في التعامل مع كافة القضايا محل النقاش، فضلا عن أنها ترد على المزاعم التي يروج لها البعض بأن الحوار بلا فائدة.

وفي سياق مختلف، أشادت النائبة رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب، بتوسع الدولة في افتتاح الجامعات التكنولوجية، وما تمثله من ربط مخرجات التعليم بسوق العمل.

وأشاد النائب خالد مصطفى عبد الوهاب عضو مجلس الشيوخ، بمشاركة الرئيس السيسي في فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بجامعة برج العرب، قائلا: إنها مشاركة متميزة من جانب القيادة السياسية، وتؤكد حرصه على التواجد في صفوف الشباب والإجابة على كل ما يهم الوطن.

ونوه النائب خالد مصطفى، بانطلاق المؤتمر الوطني للشباب، بحضور الرئيس السيسي، وذلك بمقر جامعة برج العرب التكنولوجية، الذي يقام تحت رعايته، إذ يعد المؤتمر ملتقى للحوار المباشر بين الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة والشباب المصري الواعد الذي يطمح في مستقبل أفضل لوطنه من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمي وحوار بناء.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى مشاركة عدد كبير من الشباب؛ يمثلون كافة شرائح وقطاعات الشباب المصري من شباب الجامعات والرياضيين والمثقفين والإعلاميين وشباب الأحزاب وعدد من أعضاء مجلس النواب، في المؤتمر الوطني للشباب.

وتوقف مصطفى أمام الإشادات الواسعة التي صدرت على مدار الساعات الماضية بجولات الرئيس التفقدية، وتعهده بتنفيذ توصيات الحوار الوطني والتوقيع عليها.

مواجهة تأثير سعر الصرف السلبي للدولار

وأشاد بما قاله الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر الشباب الوطني في برج العرب، بأن الدولة اتخذت إجراءات لمواجهة تأثير سعر الصرف السلبي للدولار على المواطن، موضحا أن الدولة تسير بسعر صرف مرن، ولكن في حالة تعلق الأمر بحياة وأمن المواطن المصري بجب التدخل.

واختتم مصطفى، أن الحوار الصريح للرئيس السيسي في المؤتمر الوطني للشباب، إضافة مهمة لمصر بمعنى الكلمة وخارطة طريق للمستقبل.

واعتبرت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن المؤتمر الوطني للشباب يترجم حرص القيادة السياسية على مواصلة فتح آفاق جديدة للتلاقي والحوار الدائم مع الشباب، لافتة إلى أن تلك المنصة الفكرية المهمة دائما ما يكون عنوانها الثقة والارتباط الدائم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأبنائه؛ بما يخلق حالة من الارتباط بالوطن وبذل الجهد لمواجهة تحدياته انطلاقا من اليقين الراسخ بقدراتهم لصناعة الحاضر والمستقبل.

وأكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع على مدار الـ9 سنوات الماضية، أولوية لتمكين الشباب وتأهيلهم بالتدريب والمهارات اللازمة لإنشاء قاعدة قوية ومتنوعة من الكفاءات الشبابية بمختلف المجالات، مع إيلاء اهتمام لتدشين جسور للتواصل المباشر معهم لاستثمار طاقاتهم وإبداعاتهم فيما يخدم الوطن ويخلق مزيدا من الوعي لدى الشباب بحجم التحديات، مشددة على أن المؤتمر فرصة لتبادل الرؤى بين الشباب ومؤسسات الدولة، من خلال طرح الرؤى والأفكار إلى جانب الإطلاع على حجم الإنجازات والإجراءات المتخذة على أرض الواقع.

ولفتت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تفقد الرئيس لمجمع الورش بجامعة برج العرب التكنولوجية بمحافظة الإسكندرية، التي انطلق منها المؤتمر الوطني، رسالة مهمة بأولوية الدولة في المرحلة الراهنة في الاهتمام بمنظومة بناء الإنسان وتأهيل الشباب لمجالات سوق العمل إقليميا ودوليا، مشددة على أن كلمة الرئيس عكست ما يضعه من قواعد لبناء الدولة والحرص على معالجة تاريخ طويل لتخفيف العبء عن حياة الوطن المعيشية، والرغبة الجادة في توسيع قاعدة المشاركة والانفتاح على كافة الآراء من خلال الحوار الوطني بتأكيده التفاعل مع مخرجاته دون قيد أو شرط.

الدولة تمضي بخطى ثابتة في طريق البناء والإصلاح

وأشارت إلى أن كلمة الرئيس السيسي بافتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، أكدت أن الدولة تمضي بخطى ثابتة في طريق البناء والإصلاح، للوصول لتغيير ملموس يعود على حياة المواطن المصري بالإيجاب لتحقيق الاستدامة العمرانية بما يستوعب متطلبات النمو السكاني المتزايد بما يرسخ العدالة المكانية ويرسي المفهوم الشامل لحقوق الإنسان برفع جودة الخدمات المقدمة وفتح آفاق لمزيد من الاستثمارات ورفع معدلات التشغيل إذ تجاوزت حجم الاستثمارات في المحافظتين لـ 812 مليار جنيه.