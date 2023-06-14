مكافحة الطفيليات لـ12800 رأس في قافلة بيطرية بمطروح

نظمت مديرية الطب البيطري بمطروح قافلة بيطرية لمكافحة الطفيليات الخارجية والداخلية من خلالة أعمال الرش والتجريع بتوجيهات من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتقديم مزيد من الخدمات العلاجية البيطرية للثروة الحيوانية والحفاظ عليها مع وصولها إلى أقصى التجمعات لخدمة المجتمع المحلى، حيث جري تقديم مكافحة الأمراض المختلفة للمواشي بأنواعها خلال فعاليات القافلة.

قوافل بيطرية لمكافحة الطفيليات بمطروح

وقال الدكتور سعد جويلي، مدير عام مديرية الطب البيطري بمطروح، اليوم الأربعاء، إنه جرى تنظيم القافلة ضمن فعاليات نشاط مديرية الطب البيطري بمحافظة مطروح لتنفيذ القوافل العلاجية المجانية لمكافحة الطفيليات الخارجية والداخلية من أعمال الرش والتجريع لخدمة المجتمع.

تجريع 12800 رأس ماشية في مطروح

وأضاف مدير عام الطب البيطري بمطروح أنه جرى تنظيم القافلة المجانية للرش والتجريع ومكافحة الطفيليات الخارجية والداخلية بمدينة سيدي براني غرب مطروح على الحدود الغربية ضمن برامج إدارة الرعاية والعلاج، التي نجحت في توفير الرش والتجريع لعدد 12800 رأس من الثروة الحيوانية لأصناف الأغنام، والماعز، والأبقار وصولاً إلى أقصى المناطق ومنها منطقة عقاقير أبوحريرة، التابعة لبراني مع توجيه الجانب الإرشادي للمربين من قبل أطباء إدارة براني البيطرية.

تنمية أغنام البرقي في مطروح

وأوضح المحافظ أن مطروح تتميز بوجود سلالة أغنام البرقي المعروفة على مستوى العالم العربي ونسعى للحفاظ عليها وتنمية هذا النوع من خلال دعم المربيين بالخدمات البيطرية لتنمية الثروة الحيوانية.