نصير شمة يعلن مقتل حفيد شقيقته في العراق

أعلن الفنان العراقي نصير شمة مقتل حفيد شقيقته، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، حيث كشف عن تفاصيل الواقعة في تغريدة مطولة.

وغرد نصير شمة قائلاً: «اليوم فُجعتُ بخبر مؤلم موجع ومرعب.. توفي علي هيثم حفيد أختي، 13 سنة، ووفاته ليست عادية، خرج مع والده إلى متجره بعد أن نال شهادته بتفوق وأخذ إجازته من المدرسة، بسبب تلاسن في الشارع لا علاقة له به هاجم شخص لا أعرف إن كانت صفة شخص تمثله فعلا، هاجم المتجر بشاحنته ودخل وقتل».

نصير شمة: قلبي يوجعني وأتألم على هذه الطفولة

وأضاف: «قلبي يوجعني، أتألم على هذه الطفولة كما أتألم على حال وطن تُداس فيه الأرواح بخفة.. أتسال ما العقاب الذي يجب ان يناله هذا المجرم؟ ما العقاب الذي من الممكن أن يشكّل رادعا لغيره؟ ما الدروس التي يجب أن يتعلمها غيره؟ بكيتُ.. ولا أريد ان أرى مزيدا من الدموع في حوادث يقوم بها مجرم مستهتر آخر».

يذكر أن نصير شمة فنان وعازف عود عراقي، ولد في مدينة الكوت عام 1963، وقدم عددا من الأسطوانات الموسيقية على مدار مشواره الفني، ووضع الموسيقى التصويرية لعدد من الأعمال المسرحية العراقية والعربية، أبرزها مسرحيات «البلاد طلبت أهلها، فنس بن شعفاط، قمر من دم».