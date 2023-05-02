قرار بتكليف نصير شمة بالعمل خبيرا في مركز إبداع بيت العود العربي

أصدَر الدكتور هاني أبو الحسن رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، قرارا بتكليف فنان العود الكبير نصير شمة خبيرًا بمركز إبداع بيت العود العربي، وذلك بناءً على توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيره الثقافة.

وقال «أبو الحسن» إنَّ «شمة» سيستعيد دور بيت العود ومكانته خاصة أنَّه مؤسس وصاحب فكرة إنشائه، وسيسهم بخبراته في تطوير هذا الفن العريق ونقله لأجيال جديدة.

يعد نصير شمة من أهم وأشهر عازفي العود في المنطقة، إذ يتمتع بموهبة فريدة في العزف على العود وإبداع الموسيقى، وقد حاز على العديد من الجوائز والتكريمات على مدار مسيرته الفنية.

جدير بالذكر، أنَّ بيت العود من أشهر وأهم المراكز الفنية المتخصصة في تعليم العزف على آلة العود في مصر، إذ يضم فريقًا من أفضل الموسيقيين والفنانين والمدربين في مجال العزف والموسيقى، ويقدم دورات ودروسًا متخصصة للمبتدئين والمحترفين على حد سواء من جميع الأعمار، بهدف الحفاظ على التراث الثقافي والفني لهذه الآلة العريقة وتطويرها في ظل التحديات الحديثة.