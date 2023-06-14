وزير التعليم يعتمد نماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة للمواد غير المضافة للمجموع

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اجتماعًا، مع الدكتور رمضان محمد رمضان مساعد الوزير للتقييم ونظم الامتحانات والمشرف العام على أعمال التقدير، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية للتسرب التعليمي ونائب رئيس عام الامتحانات، واعتمد الوزير نماذج الإجابة الخاصة بامتحانات المواد غير المضافة للمجموع «التربية الدينية والتربية القومية والاقتصاد والإحصاء» لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023، وذلك بعد مراجعتها من قبل اللجان المشكلة من مجموعة من الخبراء لبدء أعمال التصحيح.

تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية

وفى مستهل الاجتماع، أكد الدكتور رضا حجازي، أن الوزارة اتخذت مجموعة كبيرة من الإجراءات لضمان انتظام سير منظومة الامتحانات هذا العام؛ وذلك حرصًا على حق الطالب، وبما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية.

وشدد الدكتور رضا حجازي على ضوابط جودة الامتحان سواء فيما يتعلق بسير عملية الامتحانات أو إعداد الامتحانات بدقة وعلى أكمل وجه.

وأشار الوزير إلى أن أهم آليات ضوابط امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2023، هي مراجعة نموذج الإجابة قبل بدء الامتحان من قبل لجنة مكونة من 10 خبراء متخصصين في كل مادة يتم ترشيحهم من جانب مستشار المادة ولا يتم التصحيح إلا بعد إقرار الخبراء، كما شدد على أن تكون جميع نماذج الامتحانات (أ،ب،ج،د) متطابقة تمامًا مع نماذج الإجابة الخاصة بكل نموذج.

وشدد الوزير على دقة الأسئلة وعدم احتمالها أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد، مؤكدا أهمية مراجعة اللجنة المشكلة من الخبراء المتخصصين في المادة للتأكد من دقة الأسئلة ونموذج الإجابة.

تصحيح الأسئلة المقالية سيتم على التابلت

وأكد أن تصحيح الأسئلة المقالية سيتم على التابلت في ضوء مقاييس تقدير الأداء Rubric لكل سؤال، بواقع 2 مصححين لكل سؤال ضمانًا لدقة التقدير، وفي حال وجود اختلاف أكثر من نصف درجة بين تقديري المصححين يتم الاستعانة بمصحح ثالث.

كما أشار الوزير إلى إتاحة نماذج الإجابة بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2023، على موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك حرصًا من الوزارة على مصلحة الطلاب والحفاظ على تركيزهم وعدم تشتتهم.

وخلال الاجتماع، جرى التشديد على توزيع كتيب المفاهيم على لجان الامتحانات قبل موعد بدء الامتحانات، وضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وعدم إتلافه، وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وكذلك تم التشديد أيضا على اتخاذ كافة الإجراءات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات في حالة وجود غش، وتطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

جاء ذلك بحضور منال عزقول مستشار تنمية مادة الرياضيات، وغادة رشاد محمد مستشار تنمية مادة المواد الفلسفية، والدكتور محمود فؤاد مستشار تنمية مادة التربية الدينية، وأشرف عبد المنعم سيد مستشار تنمية مادة الدراسات الاجتماعية.