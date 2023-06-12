وزير التعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة.. ويوجّه رؤساء اللجان بضبط النفس

يتابع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سير امتحانات الثانوية العامة من داخل الغرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم، للاطمئنان على سير امتحانات الثانوية العامة دون أي مشكلات أو معوقات.

امتحانات الثانوية العامة 2023

وشدد وزير التربية والتعليم، على أن تكون امتحانات الثانوية العامة 2023 هذا العام منضبطة، مؤكدا أنّ الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لمنظومة الامتحانات ليأخذ كل طالب حقه، وتتخذ الإجراءات المشددة لمنع الغش.

ووجّه وزير التعليم، رؤساء اللجان بضبط النفس والتحلي بالمسؤولية خلال سير الامتحانات، وتوفير الهدوء داخل اللجان حفاظًا على مصلحة أبنائنا الطلاب متمنيًا التوفيق لجميع الطلاب.