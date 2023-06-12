قرار عاجل من وزير التعليم بزيادة كثافة المدارس الخاصة عربي ولغات

وافقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على زيادة الكثافة في المدارس الخاصة العربي واللغات والدولية، بعد عرض مذكرة من الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، على الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

زيادة نسبة الكثافة بالمدارس الخاصة 10%

وتضمّنت المذكرة المقدمة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تكون نسبة الكثافة 10% أو السماح للمدرسة بفتح فصل طائر طبقا لظروف كل مدرسة، مقابل عدم تحصيل أي رسوم إضافية باستثناء الزيادة المقررة سنويا، حتى تتمكن المدارس من مواجهة التزاماتها وعدم تحميل ولي الأمر أي أعباء مالية إضافية.