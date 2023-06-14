رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

موعد عيد الأضحى 2023 في ليبيا.. الأربعاء 28 يونيو

كتب:

عمرو حسني
08:47 م | الأربعاء 14 يونيو 2023
صلاة العيد في ليبيا

صلاة العيد في ليبيا

يبحث كثير من القراء عن موعد عيد الأضحى 2023 في ليبيا، حيث من المقرر أن يوافق يوم الأربعاء 28 يونيو 2023، وتتنوع عادات عيد الأضحى في الدولة العربية، وتشمل أداء صلاة العيد في الساحات والمساجد الكبرى، ثم ذبح الأضاحي، وزيارة الأهل والأقارب.

موعد عيد الأضحى 2023 في ليبيا

ويوافق موعد عيد الأضحى 2023 في ليبيا، اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، آخر شهر في التقويم الهجري الإسلامي، وهو العيد الثاني عند المسلمين بعد عيد الفطر، الذي يأتي بعد شهر رمضان الكريم، الذي يصومه المسلمون في أنحاء العالم.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في ليبيا

ووفقاً لموقع «جوت براي» سيكون موعد صلاة العيد 2023 في ليبيا في الساعة السادة ونصف صباحاً بتوقيت قطاع غزة، على أن يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك في ليبيا يوم الأربعاء 28 يونيو 2023، الموافق 10 من شهر ذي الحجة، ويكون موعد صلاة عيد الأضحى بعد شروق الشمس وارتفاعها قيد رمح، أي ما يعادل من 15 إلى 20 دقيقة، بعد موعد شروق الشمس، في أول أيام عيد الأضحى.

 

اقرأ المزيد:

عقيلة صالح: رئيس ليبيا لا ينبغي أن يحمل جنسية دولة أخرى (فيديو)

عقيلة صالح للقاهرة الإخبارية: مصلحة ليبيا ووحدتها أهم من القوانين

انطلاق أعمال اللجنة المشتركة المكلفة بوضع قوانين الانتخابات في ليبيا

«مصر للطيران» تستأنف رحلاتها الجوية إلى ليبيا بعد توقف 8 سنوات
بقلم عمرو حسني