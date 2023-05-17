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«مصر للطيران» تستأنف رحلاتها الجوية إلى ليبيا بعد توقف 8 سنوات

كتب:

أيمن حمزة
12:50 م | الأربعاء 17 مايو 2023
رحلات مصر للطيران- تعبيرية

رحلات مصر للطيران- تعبيرية

استأنفت الشركة الوطنية مصر للطيران للشحن الجوي، رحلاتها المنتظمة إلى مطار معيتيقة بدولة ليبيا الشقيقة بعد توقف دام أكثر من 8 سنوات وذلك بواقع رحلة أسبوعياً قابلة للزيادة وفقا لسياسة العرض والطلب وذلك لخدمة الحركة التجارية بين البلدين، في إطار توجيهات الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني بتعزيز العلاقات مع الدول العربية الشقيقة في مختلف مجالات النقل الجوي.

«مصر للطيران» تستأنف رحلاتها الجوية إلى ليبيا

 

وقال الطيار جاسر حسين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي، إنه تم تشغيل 12 رحلة شحن جوي خلال شهري أبريل ومايو 2023 بإجمالي حمولة بلغت 645 طنا باستخدام طائرات الشحن الجوي من طراز A330-200 و B737-800f لمطار معيتيقة بليبيا، وهو ما يأتي في ضوء الخطة التوسعية التي تنتهجها الشركة من خلال البدء في تشغيل شبكة الشحن الجوي الجديدة والتي تطمح الشركة في تطبيقها خلال الفترة القادمة.

حسين: زيادة عدد الرحلات المنتظمة والعارضة لتغطية الوجهات الأخرى بليبيا

وأكد «حسين»، أنه جاري الأن العمل علي زيادة عدد الرحلات المنتظمة والعارضة لتغطية الوجهات الأخرى بليبيا مثل بني غازي ومصراتة خلال الفترة القادمة وذلك بعد التنسيق مع الجانب الليبي.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.