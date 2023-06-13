تخفيضات على اللحوم البلدي قبل عيد الأضحى بمنفذ المجلس المحلي في الشرقية

تطرح محافظة الشرقية لمواطنيها، اللحوم بأسعار مخفضة في منافذ البيع المختلفة، وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، أسعار اللحوم المختلفة بأنواعها بمنفذ البيع في المجلس المحلي بالزقازيق، ويبقى به العمل حتى انتهاء إجازة عيد الأضحى، وتبدأ التخفيضات بنحو 30%.

وكان الدكتور ممدوح غراب، افتتح منفذ بيع المنتجات الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة في منفذ البيع بالمجلس المحلي، استعدادا لعيد الأضحى، لطرحها أمام المواطنين لسد احتياجهم، حيث يأتي ذلك، بالتعاون مع الشركات الخاصة ومديرية التموين بالشرقية.

أسعار اللحوم من 100 إلى 200 جنيه

أوضح أحمد حسني مدير منفذ البيع الخاص ببيع اللحوم والمواد الغذائية في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم افتتاح المنفذ بأسعار مخفضة لسد احتياجات الجمهور من اللحوم الحمراء البلدية واللحوم المجمدة والأخرى المبردة، وكذلك باقي أنواع المواد الغذائية الأخرى، لافتا إلى طرح لحوم بلدية تبدأ أسعارها من 100 جنيه وحتى 250 جنيها.

أسعار اللحوم بمنفذ البيع الاستهلاكي المخفض

كيلو لحم مفروم بـ230 جنيهًا.

كيلو قلب وكلاوي بـ220 جنيهًا.

كيلو فشة بـ100 جنيه.

كيلو لحم ستيك بـ250 جنيهًا.

كيلو كرشة بـ100 جنيه.

كيلو لحم شاورما بـ240 جنيهًا.

كيلو بفتيك بـ250 جنيهًا.

سجق 400 جرام بـ60 جنيهًا.

كيلو لحم بلدي قطع بـ230 جنيهًا.

كبدة عصافيري 400 جرام بـ45 جنيهًا.

كفتة 400 جرام بـ55 جنيهًا.

كبدة شرايح 400 جرام بـ45 جنيهًا.

كيلو لحم ريش بـ220 جنيهًا.

الرقابة على منفذ البيع الخاص باللحوم

وشدد محمد سعد، مدير عام الرقابة بمديرية التموين بمحافظة الشرقية، على الرقابة على السلع الغذائية، لافتا إلى أن أسعارها المخفضة مقارنة بمثيلتها في منافذ البيع التجارية، لعرضها بسعر مخفض لسد حاحة المواطنين قبل وأثناء عيد الأضحى من اللحوم.