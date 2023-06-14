الصين تمنح الكاتب والمترجم المصري حسين إسماعيل جائزة «الكُتاب» الخاصة

منحت جمهورية الصين الشعبية الكاتب والمترجم المصري حسين إسماعيل، رئيس تحرير المكتب الإقليمي لمجلة «الصين اليوم» بالشرق الأوسط، جائزة «الكُتاب» الخاصة، التي تعد من أعلى وأهم جائزة تمنحها الصين للأجانب.

تسلم جائزة الكتاب

وتسلم الإعلامي حسين إسماعيل الجائزة في حفل أقيم اليوم الأربعاء، بدار ضيافة الدولة بالعاصمة الصينية بكين، في حضور هيو هيبنج، وزير الثقافة والسياحة الصيني، والعديد من المسؤولين الصينيين، والسفير المصري لدى الصين، عاصم حنفي، وسفيري الجزائر والأردن.

سعادة بالجائزة

وعبر حسين إسماعيل، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، عن سعادته الكبيرة بهذه الجائزة الرفيعة والهامة التي تمنحها الصين للكُتاب والمبدعين، موضحا أن هذه الجائزة لا تعتبر موجهة إلى شخصه بل موجهة لوطنه مصر.

وقال إسماعيل إنه "شرف كبير أن تأتي هذه الجائزة من الصين ذات الحضارة العريقة وفي إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين الصين ومصر بشكل خاص وأيضا مع كافة الدول العربية وما تشهده هذه العلاقات من تنامي خلال السنوات الأخيرة".

من هو حسين إسماعيل؟

ويعد حسين إسماعيل من كبار الكتاب والمترجمين المصريين عن اللغة الصينية حيث ألف وترجم وراجع أكثر من خمسين كتابا، منها "سفر الصين، والصين والعالم، رحلة إلى الغرب، النهر المعاكس، منشيوس، مشكلة الأجسام الثلاثة، قواعد الحكم في الصين القديمة، جذور الثقافة الصينية، العلاقات المصرية- الصينية في خمسين عاما، القانون الأساسي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة".

جائزة الصداقة

وقد حصل الكاتب حسين إسماعيل على جائزة الصداقة من جمهورية الصين الشعبية عام 1999 وجائزة المترجم المتميز من جمعية المترجمين الصينية عام 2022، وهو عضو جمعية المترجمين الصينية وجمعية الصداقة المصرية- الصينية.