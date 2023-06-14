الخارجية الأمريكية: بلينكن يزور الصين والمملكة المتحدة خلال أيام

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، سيقوم بجولة تشمل زيارة الصين والمملكة المتحدة، خلال الفترة من 16 إلى 21 يونيو الجاري.

زيارة هامة للصين والمملكة المتحدة

وأضاف «ميلر»، بحسب ما جاء في بيان نُشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء، أن بلينكن سيلتقي، خلال زيارته للعاصمة الصينية بكين، كبار المسئولين في جمهورية الصين الشعبية، حيث سيناقش أهمية الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة لإدارة العلاقات بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية بشكل مسؤول.

طرح القضايا الثنائية والأزمة الأوكرانية

ومن المقرر أن يطرح بلينكن أيضاً القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك للنقاش، فضلا عن مناقشة المسائل العالمية والإقليمية والتعاون المحتمل بشأن التحديات المشتركة بين البلدين.

ويحضر وزير الخارجية الأمريكي، أثناء زيارته للندن، مؤتمر تعافي أوكرانيا للمساعدة في حشد الدعم الدولي من القطاعين العام والخاص من أجل مساعدة أوكرانيا على التعافي من جرّاء التحرك الروسي ، كما من المقرر أن يلتقي نظراء له من المملكة المتحدة وأوكرانيا إلى جانب شركاء وحلفاء آخرين.