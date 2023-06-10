عادل حمودة: الصين نجحت في إحراز تقدم كبير بنموها الاقتصادي

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن الصين نجحت في إحراز تقدم كبير في نموها الاقتصادي، كما تمكنت من تحديث قوتها العسكرية، وهما عنصران مؤثران من المتوقع استمرارهما إلى أجل غير مسمى، لكن ليس هناك إجماعا بين الخبراء على أن الصين يمكنها تجاوز الولايات المتحدة كقوة عظمى عالمية في العقود المقبلة.

حمودة: دول عدة راهنت على الصين للحد من السطوة الأمريكية

وأضاف «حمودة» خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن ما رشح النمو السريع للصين وصعودها إلى مستوى القوى العظمى هو مراهنة الكثير من الدول عليها حتى تحد من السطوة الأمريكية، وعلى المستوى الاقتصادي بلغ الناتج المحلي الإجمالي للصين 14 تريليون دولار في عام 2020.

وأوضح أن الصين باتت ثاني أعلى معدل نمو في العالم، إذ أنه ولا شك أن الصين ستنمو بمعدل أكبر في العقود القادمة مقارنة بالولايات المتحدة، كما أنها أكبر دولة بها سكان يقترب عددهم من مليار ونصف المليار نسمة، لكن لا يزال الإنفاق العسكري للصين أقل بكثير من الإنفاق العسكري الأمريكي، ويقف الإنفاق العسكري الصيني عند 252 مليار دولار، ويظل في المرتبة الثانية.

روسيا تشارك في مناورات عسكرية بالبحر المتوسط

وأكد أن اقتصاد الصين المتنامي سوف يزيد بالقطع من إنفاقها العسكري في المستقبل، إذ أنه لم تتردد الصين في الخروج بقواتها العسكرية خارج حدودها، وشاركت روسيا في مناورات مشتركة عام 2015 في البحر المتوسط، كما شاركت روسيا في مناورات ببحر البلطيق عام 2017، وهناك تواجد عسكري للصين في شرق وجنوب آسيا.