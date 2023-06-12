رئيس النواب الأردني يثمن موقف الصين الداعم للقضية الفلسطينية

استقبل رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، في مكتبه اليوم الاثنين، السفير الصيني لدى المملكة الأردنية، تشن تشوان دونج، حيث ثمن رئيس مجلس النواب الأردني موقف الصين الداعم للقضية الفلسطينية.

لقاء صيني أردني

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بين رئيس مجلس النواب الأردني وسفير الصين بالمملكة، حيث أكد الصفدي تقدير المملكة لمواقف الصين الداعمة للقضية الفلسطينية، مشيراَ إلى أهمية تعزيز التعاون التجاري المتبادل، وتوثيق العلاقات البرلمانية المشتركة، بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين.

الحفاظ على المقدسات

من جانبه، أوضح السفير الصيني دعم بلاده للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، معربًا عن تقدير بلاده للدور الأردني بقيادة الملك عبد الله الثاني في السعي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما التقى رئيس مجلس النواب الأردني السفيرة الأيرلندية لدى المملكة، ماريان بولجر؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة بخاصة البرلمانية منها.

وخلال اللقاء مع السفيرة الأيرلندية، أكد الصفدي عمق علاقات الصداقة التي تجمع البلدين، موضحًا أهمية التعاون والتنسيق المشترك بما يحقق مصلحة الشعبين الصديقين، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

تقدير إيرلندا للأردن

وبدورها، أكدت السفيرة الأيرلندية تقدير بلادها لأهمية الدور الأردني في المنطقة، مشيرة إلى أهمية الإصلاحات التي تشهدها المملكة في المسارات السياسية والاقتصادية والإدارية.