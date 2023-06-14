وقفة عيد الأضحى 2023.. متى تبدأ مناسك الحج هذا العام؟

ساعات متواصلة يقضيها الحجاج لأداء مناسك الحج يوم وقفة عرفات، ذلك اليوم الذي ينتظره حجاج بيت الله هذا العام، حتى يتمكنوا من إنهاء رحلة الحج الخاصة بهم، ما يجعلهم يبحثون عن وقفة عيد الأضحى 2023 لمعرفة موعد بدء تلك المناسك المقدسة، والتي تعد أهم الشعائر الدينية في هذه المناسبة.

وأعلن المعهد القومي للبحوث في بيان سابق له عن موعد وقفة عيد الأضحى 2023، وموعد أول أيام عيد الأضحى أيضا، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير موعد وقفة عيد الأضحى لمعرفة موعد بدء مناسك الحج 2023، والتي جاءت كالتالي:

موعد وقفة عيد الأضحى 2023

أوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية موعد وقفة عيد الأضحى 2023، والتي يبدأ بها مناسك الحج، لتكون وقفة العيد يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجاري، على أن يكون أول أيام عيد الأضحى يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو الجاري.

موعد إجازة عيد الأضحى 2023

وجرت العادة أن تبدأ إجازة عيد الأضحى يوم الوقفة، وتستمر الإجازة على مدار 5 أيام متواصلة حتى آخر أيام عيد الأضحى المبارك، لذلك من المنتظر أن تبدأ الإجازة يوم الثلاثاء 27 يونيو، وتستمر حتى يوم السبت الموافق 1 يوليو المقبل.