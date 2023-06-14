أهالي الأبعادية في البحيرة: «قريتنا أصبحت جنة بعد افتتاح المشاريع الرئاسية»

أعرب أهالي قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة اليوم عن سعادتهم عقب افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من مشاريع حياة كريمة داخل القرية، إذ أشار فرج السيد خضر أحد أهالي القرية خلال لقائه مع «الوطن» أنهم شهدوا اليوم افتتاح مشاريع عملاقة لم تكن موجودة من قبل.

افتتاح مشاريع حياة كريمة في الأبعادية

وأوضح فرج السيد خضر أن مشاريع مبادرة حياة كريمة التي افتتحها الرئيس اليوم تعمل على خدمة المواطنين داخل وخارج القرية من أبناء المحافظة.

وتابع: «قريتنا تحولت لجنة بفضل افتتاح المشاريع الرئاسية»، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس أدخلت البهجة والسرور على جميع المواطنين، إذ دار حديث بينه وبين أهالي القرية حول متطلباتهم في مختلف مناحي الحياة.

والتقط محمد علي أحد أبناء قرية الأبعادية أطراف الحديث قائلاً: «النهاردة يوم عيد علشان زيارة الرئيس وافتتاح المشاريع الضخمة هتخدمنا وتوفر علينا مجهود ومعاناة كتير».

فرحة أهالي قرية الأبعادية بزيارة الرئيس

وواصل حديثه بأن الرئيس التقى معهم وتحدث عن بعض مشاكل الزراعة وأهم المعوقات التى عملت الدولة على حلها خلال الفترة الماضية، قائلا: «الرئيس اتكلم معانا في كل المجالات مش افتتاح المشاريع بس».

ومن جانبها قالت نوران معوض هويدي، إحدى متطوعات حياة كريمة في البحيرة، إن زيارة الرئيس اليوم كانت بمثابة تكليل لجهودهم خلال الأيام الماضية.

وأوضحت نوران معوض، أنها شاهدت السعادة على وجوه أهالي القرية خلال افتتاحات الرئيس المشاريع إذ أشاد الأهالي بلقاء الرئيس معهم والحديث حول ما كل ما يتعلق بهم من مشكلات إذ استمع إلى مطالبهم.