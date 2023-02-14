«الحياة» تستعرض نسب تطوير شبكة كهرباء دفشو ضمن «حياة كريمة» في البحيرة

عرضت فضائية «الحياة» فيديو لأعمال تطوير شبكة كهرباء قرية دفشو التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

أعمال تطوير شبكة كهرباء قرية دقشو تخدم 56 تابع وتوفر 100 فرصة عمل يوميًا

وتشمل أعمال تطوير شبكة كهرباء قرية دفشو تركيب 300 عامود انارة جهد منخفض وتركيب 8 أعمدة إنارة جهد متوسط، وتخدم أعمال تطوير شبكة كهرباء قرية دقشو 56 تابع وتوفر 100 فرصة عمل يوميًا.

وقال شاكر فاروق رئيس الوحدة المحلية لقرية عزب دفشو بمركز كفر الدوار إن أعمال تطوير القرية ضمن مظلة مبادرة حياة كريمة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي مشيرًا أنها تشمل مشروعات وحدات صحية ومراكز شباب ومجمعات خدمية وتطوير مدارس ومشروعات الصرف الصحي.

شد أسلاك جديدة وتغير الأسلاك المتهالكة بنطاق القرية

وتحدث رئيس الوحدة المحلية لقرية عزب دفشو بمركز كفر الدوار عن أعمال تطوير شبكة الكهرباء في القرية وتشمل 300 عمود وتركيب محولات جديدة آمنة وشد أسلاك جديدة وتغير الأسلاك المتهالكة بنطاق القرية، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة.