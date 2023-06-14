أبرز رسائل السيسي خلال افتتاح مشروعات «حياة كريمة» في البحيرة

سعادة بالغة انتابت أهالي قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، عقب زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، حيث استقبلوه بحفاوة بالغة وعبروا عنها بالزغاريد والهتافات والأعلام، توجه بعدها الرئيس لزيارة وحدة خدمة المواطنين والوحدة الصحية، ثم شارك مواطنين إفطارهم، وخلال الزيارة وجه عدة رسائل هامة، كان أبرزها ما يلي:

- الدولة حريصة على ألا يقل احتياطي السلع عن 6 أشهر تفاديا لحدوث أي أزمات.

- استقبالنا 9 ملايين ضيف في مصر و«خلوا بالكم من بلدكم».

- الريف كان يغطي احتياجاته منذ سنوات والبيت الريفي عبارة عن وحدات إنتاجية صغيرة.

- مبادرة حياة كريمة كان مخططا لها أن تتكلف 200 لـ250 مليار جنيه ووصلت إلى 350 مليار جنيه.

- مشروعات قرية الأبعادية تزيد من الإصرار على استكمال مبادرة حياة كريمة لتحسين جودة الحياة لسكان الريف.

- نعمل على توفير الاحتياجات بجهود ودعم المواطنين مع الدولة فضلا عن دعواتكم.

- مصر تستقبل 40 رضيعا جديدا كل 10 دقائق، وكل 15 ثانية يولد طفل.

- هنعدي كل الأزمات وهنبقى أحسن.

- جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وراء الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار منذ 3 سنوات.

- أكتر من 70 مليون مستفيد من بطاقات التموين.

- إنهاء قوائم الانتظار تكلفت 20 مليار جنيه.