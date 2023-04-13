«حياة كريمة» تحتفل بيوم اليتيم وقرب حلول عيد الفطر في البحيرة

نظمت اليوم مؤسسة حياة كريمة بالتنسيق مع محافظة البحيرة احتفالية بحديقة الجمهورية بدمنهور، للاحتفال بيوم اليتيم وبمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، بحضور أعداد كبيرة من الأطفال بدور الرعاية.

احتفال مؤسسة حياة كريمة بالأطفال

وشلمت الفعالية« فقرات ترفيهية، دي جي، فقرة بلياتشو، مسرح عرائس، فقرة تنورة، استعراضات الفنون الشعبية، فقرة الحكواتي»

كما تم تسليم هدايا للأطفال، هذا بالإضافة إلي فتح منطقة ألعاب الأطفال بالحديقة أمامهم لإدخال الفرحة والسعادة على قلوبهم.

شهدت الاحتفالية الدكتورة فايزة زايد مدير مديرية التضامن الاجتماعي، أحمد علاء منسق عام حياة كريمة بالبحيرة، نهي الوسيمي مسئول مركزي دمنهور وشبراخيت بمؤسسة حياة كريمة، كريمة السلاموني منسق الوحدة التنظيمية لمتابعة مبادرة حياة كريمة بالمحافظة.

إشادة بالدور الحيوي لمؤسسات المجتمع المدني

جاءت الفعالية فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الحماية وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، والدور الحيوي لمؤسسات المجتمع المدني في معاونة أجهزة الدولة لأداء دورها والوفاء بما يجب عليها تجاه قطاعات هامة من المجتمع.