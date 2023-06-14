عالم بالأوقاف عبر «قناة الناس»: بناء الهوية يكون بالعودة للجذور «فيديو»

قال الشيخ أحمد ربيع، أحد علماء وزارة الأوقاف، إنه «لن نستطيع بناء الهوية فى هذا العالم المتغير المضطرب إلا بالعودة إلى الجذور من تاريخ الأمة»، لافتاً إلى أن النظم الحديثة كانت تقوم على الفلاسفة والمفكرين العظام يضعون أسس الأحلام، ثم يأتى أهل القانون يضعون بنود.

ربيع: استشراف المستقبل يتطلب النظر للماضي

وأضاف «ربيع» خلال حلقة برنامج «مع الناس» على شاشة «قناة الناس»، أنَّه لن نستشرف المستقبل إلا بالعودة للماضى وإحياء الذاكرة، بن خلدون، يعيش فى وجدان وذاكرة الأمة، حتى قيل وضع قواعد لـ علم التاريخ، «لما تحب تشبه بحد مننا شبهته بجمال حمدان فى زماننا، لأنه أرخ بين الزمان والمكان والإنسان وفقه العمران لذلك يعتبر مؤسس علم وفقه العمران».

علم التاريخ من العلوم الإنسانية

وتابع أحد علماء وزارة الأوقاف، «ابن خلدون بيقول لنا علم التاريخ بيتكلم عن مفهوم التاريخ إنه ما كان يدور فى الماضى، لما تتأمل فى علم التاريخ تجده من العلوم الإنسانية، مثل الفلسفة وعلم النفس والجغرافيا، وكلها بتعمل خبرات متراكمة، لو عاوزين علوم إنسانية تبنى حضارة علينا بهذه العلوم، كل التجارب الفاشلة بنيت على نخبة عندها علوم تجربية».