مدير إعلام «الداخلية»: مخطط إسقاط مصر يهدف إلى طمس الهوية

قال اللواء أسامة عبدالخالق، مدير إدارة الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، خلال ندوة نظمتها الوزارة بعنوان «30 يونيو.. الخروج من مخطط الإسقاط إلى آفاق التنمية»، إن مخطط إسقاط مصر من قبل الجماعات الإرهابية كانت تستهدف طمس هوية الدول، لكن قواتنا عندما تشعر بوجود مخاطر محدثة في الدولة تدافع عنها بكل ما تملك، مضيفا: «خرجنا من الحروب التقليدية إلى حروب احتلال العقل، وزرع عناصر مؤججة لإثارة الشعب وإنهاك الدولة».

الإعلام الأمني دوره توعوي

وأضاف أن وزارة الداخلية دورها يكمن في تحقيق الأمن، ومجابهة إسقاط الدولة، وذلك بالتكاتف مع المؤسسات الإعلامية من خلال الدور التوعي والتنويري، والوقوف أمام الشائعات وإبطال أفكار وأخبار في ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، مشيرا إلى أن الإعلام الأمني دوره توعوي.

لتيارات المشبوهة تحاول تشويه الإنجازات

وأشار إلى أن التيارات المشبوهة تحاول تشويه الإنجازات، ولا تنمية إلا بوجود أمن، مؤكدا أن أهمية الأمن لا يستشعر بها المواطن إلا بحدوث نقيضها وهي الفوضى، وطمس القيم والمبادئ بواسطة التكنولوجيا.