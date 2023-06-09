تعزيز الهوية الدينية والوطنية في لقاء توعوي لخريجي الأزهر بمطروح

عقدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، لقاء توعويا لشباب طلائع مطروح، تحت عنوان تعزيز الهوية الدينية والوطنية، بمركز شباب مطروح، وذلك بحضور وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، الدكتور وليد الرفاعي، ومدير مركز إعلام مطروح أم العز بريك، والإعلامية خلود رفعت، ولفيف من القيادات التنفيذية بمديرية الشباب والرياضة.

ويهدف اللقاء إلي غرس القيم والمفاهيم الوطنية والدينية الوسطية لدي الشباب، والحفاظ على هويتهم من محاولات التشويه وتعزيز الأمن الفكري.

الأخلاق في المعاملات

وأكد فضيلة الشيخ سامي عبيد، مدير أوقاف غرب مطروح ، وعضو المنظمة على أهمية الأخلاق في المعاملات وأن النبى صلى الله عليه وسلم، حثنا على حسن الخلق والالتزام به، مستشهدا بحديثه الشريف إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق كونها تسهم في تطهير النفوس، وتنقيه الروح، وتنشر المحبة بين الناس.

وأوضح عبيد، أن الأخلاق تساعد في بناء مجتمع صالح، معتز بهويته، فعلى الإنسان أن يراجع نفسه ويحاسبها ويراقب ما يصدر منه من قول أو فعل أو عمل ابتغاء التقرب من الله عز وجل، واقتداء برسول الله، وتنفيذًا لسنته، وحث الشباب على التحصن بالعلم والتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والاستعداد للتحديات التي تواجهنا من أعداء الوطن وحث على استشعار الأمن والأمان والاستقرار وشكر الله على هذه النعم التي أكرمنا الله بها والتصدي للفتن التي يشنها ويروجها بيننا أعداء التنمية من داخل البلاد وخارجها ومعرفتهم ومكافحتهم للحفاظ على بلادنا بالعلم والعمل.

الهوية الوطنية

ووجه فضيلة الشيخ صابر الشرقاوي، مدير إدارة شئون القرآن بالمنطقة الأزهرية وعضو منظمة خريجي الأزهر، في بيان الحضور بالاعتزاز بالهوية الوطنية، وأهمية التعايش وتقبل الأخر، وحث على التفاهم والانسجام حيث إن الاختلاف هو سنة الله في الكون, كما حث على سياسة التواصل وتقبل الاخر وتبادل علاقة تقدير واحترام مبنية على تبادل المصالح والتعاون المشترك مع أهمية إرساء الثوابت الثقافية والوطنية والاجتماعية في نفوس شبابنا ومجتمعنا.

المؤثرات الخارجية

وأوضح الشرقاوي خلال اللقاء أهمية تعزيز الهوية الوطنية في مرحلة التنشئه مع التركيز على الهوية الوطنية المصرية وعوامل قوتها، محذراً من المؤثرات الخارجية كالإعلام والمجتمع المحيط في حال عدم وجود الوعي الكافي في تشكيل هوية الأبناء.