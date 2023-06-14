كرم الرئيس أسرته.. الشهيد المقدم عماد الركايبي تصدى لهجوم على الكنسية المرقسية بالإسكندرية

في ظهر اليوم التاسع من أبريل عام 2017 استشهد المقدم عماد الركايبي في حادث تفجير الكنيسة المرقسية بمحافظة الإسكندرية، خلال احتفال الأخوة الأقباط بـ «أحد السعف»، رفقة 7 من ضباط الشرطة من بينهم ضابطة وشرطيتان، بعدما أقدم شخص على تفجير نفسه باستخدام حزام ناسف.

«الوطن» تستعرض حكاية الشهيد المقدم «عماد الركايبي» بعدما كرمه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم ضمن تكريم العديد من النماذج الناجحة والملهمة من بين أهالي الإسكندرية ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، وتسلمت عنه الجائزة زوجته ونجله ياسين.

حياة الشهيد المقدم عماد الركايبي

ولد «عماد» في قرية العطف التابعة لمركز المحمودية في البحيرة، نجل اللواء بحري «عاطف الركايبي»، وبعد إتمامه لمرحلة التعليم الثانوي التحق بكلية الشرطة في عام 1997، وتخرج منها في عام 2001.

تدرج «عماد» في الترقيات حتى استشهد برتبة «رائد»، وصدر بعدها قرار وزاري بترقيته إلى رتبة «مقدم».

تأمين الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

بالتزامن مع احتفال الأقباط بعيد «أحد السعف» في يوم 9 أبريل 2017، كان الشهيد «عماد الركايبي» قائداً الطاقم الأمني المكلف بتأمين الكنيسة المرقسية في منطقة محطة الرمل بمحافظة الإسكندرية، وكان «الركايبي» صاحب الفضل في تقديم بوابة التفتيش والكشف عن المفرقعات حينها ووضعها بعيداً عن بوابة الكنيسة التي تؤدي إلى مكان الصلاة.

استشهاد عماد الركايبي

وصل الجاني «محمود مبارك» أمام الكنيسة المرقسية مفجراً نفسه أمام بوابة التفتيش، والذي أسفر عن استشهاد «عماد الركايبي» و7 آخرين من أفراد الشرطة، بالإضافة إلى 10 مدنيين، مع إصابة العشرات، فيما نجى المصليين داخل الكنسية بفضل خطة التأمين التي وضعها الشهيد عماد الركايبي.

جنازة شعبية في قريته

في اليوم التالي من استشهاد «عماد الركايبي»، شهدت جنازته العسكرية آلاف من أهالي محافظة البحيرة، ودُفن جثمان الشهيد في مسقط رأسه بقرية «العطف».