السيسي يكرم عددا من النماذج الملهمة بالإسكندرية.. بينهم الفنان محمود عبدالعزيز

كرم الرئيس السيسي عددا من النماذج الناجحة والملهمة من أهالي الإسكندرية بفعاليات المؤتمر الوطني للشباب والمنعقد في محافظة الإسكندرية، وتضمن الأسماء المكرمة التالي:

الشهيد مقدم عماد الركايبي، والذي استشهد في أبريل 2019 خلال تصديه لهجوم إرهابي استهدف الكنيسة المرقسية في الإسكندرية، وتسلمت الجائزة عنه زوجته السيدة مشيرة إسماعيل وابنه ياسين.

الشهيد رقيب أول أمنية رشدي، وقد استشهدت في أبريل 2017 اثناء التصدى لعملية إرهابية استهدفت الكنيسة المرقسية في الإسكندرية، وتسلم عنها الجائزة والدها محمد رشدي.

تكريم الفنان محمود عبدالعزيز

الفنان الكبير محمود عبد العزيز، الساحر الذي أمتع الجمهور وشهدت مسيرته أعمالا متنوعه بين السينما والمسرح، وقدم أعمالا فنية عالجت العديد من القضايا وتسلم عنه الجائزة، ويتسلم عنه الجائزة الفنان محمد محمود عبد العزيز.

الأستاذ محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية إدارة الأعمال بالإسكندرية، وقدم خدمات متعددة لرواد الأعمال من خلال أنشطة الجمعية الداعمة للصناعة والاستثمار في جميع محافظات الجمهورية.

الدكتور أحمد مصطفى، أستاذ زائر في معهد العمارة بلندن، ويعد حجة في مجال الفن والعمارة والتصميم الإسلامي، واتجه لتخصيص جانب من أعماله لتكوينات مستمدة من القرآن الكريم.

تكريم فيبي وصفي

السيدة فيبي وصفي، مديرة مدرسة فلوباتير بكندا، والتى تخرج منها آلاف الطلاب المميزين واختيرت ضمن 100 امرأة ملهمة في كندا في عام 2021

الكاتب والراوئي عيسي بيومي، والذي جمع بين عمله في مجال الهندسة الميكانية والفن، وكتب العديد من المؤلفات والروايات .

فيفان معوض، مصممة أزياء من الاسكندرية تهوى مجال التصميم، وتنمكنت من إنشاء خط أزياء وتصدير تصميمتها إلى الخارج.

الدكتور عبد السلام عيد، فاز بجائزة النيل في مجال الفنون لعام 2023 لاسهاماته وتميزه في مجال الفن التشكيلي، وحصل على الدكتوراه في مجال الفنون من إيطاليا عام 1979

سارة أحمد السيد بطلة رياضية من ذوي الهمم، تفوقت في العاب القوى والسباحة وحصدت العديد من الميداليات في مختلف الألعاب.