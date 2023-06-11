محافظ سوهاج يؤدي واجب العزاء لأسرة الشهيد الرائد مصطفى عبد الرازق

أدى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، واجب العزاء لأسرة الشهيد الرائد مصطفى عبد الرازق، معاون مباحث أول مركز الفتح بأسيوط، بمسقط رأسه بمدينة طما، الذي استشهد الخميس الماضي أثناء مطاردة أحد الخارجين على القانون، بحضور اللواء نور عبد الرازق عضو مجلس النواب السابق عم الشهيد.

تقديم واجب العزاء بسوهاج

وتوجه محافظ سوهاج بخالص العزاء والمواساة لأسرة الشهيد البطل، داعيا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكدا أن مصر لن تنسي أبنائها المخلصين من رجال القوات المسلحة، والشرطة ممن ضحوا بدمائهم وأرواحهم من أجل الحفاظ على سلامة وأمن الوطن والمواطنين.

جنازة عسكرية للرائد الشهيد

وكان الرائد مصطفى عبد الرازق، معاون مباحث أول مركز الفتح بأسيوط، استشهد أثناء مطاردة أحد الخارجين على القانون بمحافظة أسيوط وأقيمت له جنازة عسكرية بمسقط رئاسة بمركز طما بسوهاج حضرها اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، واللواء أسعد الزكير مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الصعيد، واللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن محافظة سوهاج، واللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط والمئات من أهالي مركز طما بسوهاج.