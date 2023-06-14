ضخ 30 طن لحوم طازجة ومجمدة بمجمعات جنوب سيناء.. تخفيضات كبرى

قال إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة جنوب سيناء، إن الشركة العامة لتجارة الجملة برئاسة اللواء خالد عبد الله رئيس مجلس الإدارة طرحت لحوما برازيلية مجمدة وسودانية طازجة بالمجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى مدن جنوب سيناء.

30 طن من اللحوم

قال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة جنوب سيناء في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه جرى ضخ مساء اليوم اللحوم السودانية الطازجة والبرازيلي المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية وفروع شركة الجملة المنتشرة على مستوى المحافظة.

وأضاف «الحارون»، أنه جرى طرح 30 طنا في السوق المحلية عبارة عن 27 طن لحم برازيلي مجمد، و3 أطنان لحوم سودانية طازجة، في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

سعر كيلو اللحوم

قال إبراهيم الحارون، أن سعر كيلو اللحوم البرازيلية المجمدة سجل 160 جنيها، أما اللحوم السودانية الطازجة سجل سعر الكيلو 195 جنيها، موضحا أنه جرى ضخ لحوم بيضا وهي دواجن بكميات بلغت 6 أطنان ووصل سعر الفرخة 95 جنيها وزن 1200 جرام.

أضاف أن الشركة العامة لتجارة الجملة ضخت مايقرب من 195 طن من الأرز الهندي، و61 طن من الأرز البلدي، و1830 كرتونة زيت خليط، و300 كرتونة زيت ذرة، و6 أطنان من الدقيق.