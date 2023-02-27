أسعار السلع في المجمعات الاستهلاكية بجنوب سيناء.. السكر بـ14.5 جنيه

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن أسعار السلع التموينية في المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة ثابته ولم تتغير، مشيراً إلى توافر كل السلع من أرز وسكر وزيت ودقيق بأسعارها الرسمية التي أعلنتها وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح المحافظ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك 25 فرعا تابعا للشركة العامة لتجارة الجملة على مستوى مدن جنوب سيناء، مزودة باللحوم الطازجة والمجمدة إضافة إلى السلع التموينية.

اسعار السلع التموينية في المجمعات الاستهلاكية

وقال أحمد عيد، مدير فرع شركة الجملة بجنوب سيناء، إنه جرى طرح قرابة 300 طن من المواد الغذائية من خلال فروع الجملة المنتشرة على مستوى مدن جنوب سيناء، موضحا أن أسعار اللحوم والسلع التموينية سجلت التالي:

１- كيلو السكر 14.5 جنيه.

２- كيلو الأرز المعبأ 14.5 جنيه.

３- كيلو الدقيق المعبأ 18 جنيها.

４- زيت 800 ملي خليط 35 جنيها.

５- المكرونة 400 جرام 10 جنيهات.

６- كيلو مكرونة 24 جنيها.

７- دواجن برازيلي سعر الكيلو 65 جنيها.

８- اللحوم السودانية الطازجة سعر الكيلو 165 جنيها.

９- كيلة وراك برازيلي 55 جنيها.

افتتاح منفذ جديد

وقال مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء لـ«الوطن»، إنه تفقد معرض «أهلا رمضان»، للتأكد من توافر احتياجات المواطنين من السلع التموينية، موضحاً أنه زار فرع الشركة العامة لتجارة الجملة بحي توشكي، حيث يقوم المحافظ بافتتاح الفرع الذي يقدم كل ما يحتاجه المواطن من اللحوم والسلع.

وتابع، بأن السلع متوفرة بالفروع ومعارض «أهلا رمضان» حتى نهاية شهر مبارك، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وقال إن سيارات الخدمة الوطنية قامت بتوزيع نحو 20 طنا من اللحوم والسلع على أهالي المدينة بأسعار مخفضة.