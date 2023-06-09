تموين جنوب سيناء: توفير لحوم بأسعار مخفضة استعدادا لعيد الأضحى

أعلن إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة جنوب سيناء، انتهاء استعدادات المديرية لعيد الأضحى المبارك، حيث تقرر تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة مدير المديرية وعضوية مديري الإدارات المعنية، إلى جانب غرف عمليات في كل مدينة.

وقال إبراهيم الحارون في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم الجمعة، أنه تقرر التنسيق مع مديريتي الصحة والطب البيطري للقيام بحملات علي الأسواق ومحلات الجزارة تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور علي مصلحي وزير التموين في إطار التأكد من تقديم لحوم صالحة للمواطنين سواء طازجة أو مجمدة.

اللحوم السودانية والبرازيلي.

أكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة جنوب سيناء إنه جرى توفير 698 كيلو لحوم برازيلي سعر الكيلو 160 جنيها للمواطن، بالإضافة إلى توزيع 550 كرتونة فراخ مجمدة، سعر الدجاجة وزن 1200 جرام 105 جنيهات، وجرى توزيع لحوم سودانية طازجة علي منافذ شركة الجملة بجنوب سيناء بإجمالي 10 عجول سعر الكيلو 195 جنيها.

أشار إلى أنه جرى ضخ كميات كبيرة من الزيت بسعر 45 جنيها زجاجة 800 ملي، وهناك تعزيز الأرصدة الموجودة لتوفير احتياجات المواطنين.

رصيد استراتيجي

قال إبراهيم الحارون أنه جرى توزيع اللحوم عن طريق وإشراف مديرية التموين ومجالس المدن للتأكد من توصيل السلع للمواطن، مشيراً إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية بكفي احتياجات محافظة جنوب سيناء مدة 3 شهور على الأقل.