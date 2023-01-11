أسعار 15 سلعة في المجمعات الاستهلاكية بجنوب سيناء.. الزيت بـ29 جنيها

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الشركة العامة لتجارة الجملة تقف بجوار المواطن السيناوي وتوفر له كل السلع التموينية اللازمة وبأسعار مناسبة للجمهور تقل عن باقي الأسواق والمحال الخارجية، مشيرا إلى أن السلع التموينية واللحوم متوافرة بالمجمعات الاستهلاكية.

وقال محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه أجرى اتصالا في وقت سابق مع اللواء خالد عبد الله رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، قدم له الشكر على توافر احتياجات المواطنين داخل فروع الشركة المنتشرة على مستوى المحافظة، مطالبا بزيادة الكميات قبل شهر رمضان المبارك.

أسعار السلع التموينية

وأشار «فودة»، إلى أن هناك 25 فرعا تابعا للشركة العامة لتجارة الجملة، موزعة على مدن المحافظة 7 فروع في مدينة شرم الشيخ، 6 فروع في مدينة الطور، 2 فرع في سانت كاترين، 2 فرع في دهب، فرع في رأس سدر أبورديس، أبوزنيمة، طابا، دهب، وادي فيران، ويتوافر بها السكر، الأرز، الزيت، الدقيق، بالإضافة إلى اللحوم بكل أنواعها.

أسعار السلع بالمجمعات الاستهلاكية

وأكد سامي عبد القادر وكيل وزارة التموين بمحافظة جنوب سيناء لـ«الوطن»، أن أسعار السلع التموينية بالمجمعات الاستهلاكية ثابته تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي مصلحي وزير التموين، موضحا أن هناك تنسيقا تاما بين المديرية وفروع شركة الجملة لضخ احتياجات المواطنين.

ولفت إلى أن الأسعار جاءت على النحو التالي:

１- كيلو السكر المعبأ 10.5 حنيه.

２- كيلو دقيق معبأ 17 جنيها.

３- ارز بلدي معبأ 14.5 جنيه.

４- مكرونة الملكة سعر الكيلو 25 جنيها.

５- مكرونة الملكة 400 جرام 10 جنيهات.

６- الزيت الخليط 700 مل 29 جنيها.

７- زيت خليط لتر 39 جنبها.

８- زيت عباد 800 ملي 44 جنيها.

９- زيت درة 800 ملي 51.75 حنيه.

１０- زيت درة 1.6 لتر 97 جنيها.

１１- البرازيلي المجمد سعر الكيلو 79 حنيها.

１２- اللحم السوداني الطازج سعر الكيلو 115 حنيها.

１３- الدواجن البرازيلي 65 جنيها سعر الكيلو.

１４- كيلو أوراك أمريكي 55 جنيها.

１５- كيلو سمك ماكريل أصلي 72 جنيها.