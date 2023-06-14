رسالة من وزير الخارجية لنظيرته التنزانية يحملها مساعده للشؤون الأفريقية

التقى السفير الدكتور محمد البدري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، مع مبروك ناصر مبروك، نائب وزير الخارجية التنزانية، وسلمه رسالة من سامح شكري، وزير الخارجية، إلى نظيرته التنزانية، حول مجمل تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات تنفيذ مشروع إنشاء سد ومحطة كهرباء «جوليوس نيريري»، الذي يمثل أحد أكبر المشروعات القومية في تنزانيا، ويقوم بتنفيذه تحالف مصري من شركتي المقاولون العرب والسويدي.

كما تناول اللقاء بحث الاستعدادات الجارية لعقد اللجنة الثنائية المشتركة بين البلدين في دورتها الرابعة، والمخطط انعقادها قبل نهاية العام الجاري، خاصة على ضوء توجيهات وزير الخارجية في هذا الصدد.

مصر ودور مهم في أفريقيا

وأشار مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، بحسب الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على «فيسبوك»، أنه بحث مع نائب وزير الخارجية التنزاني التطور الكبير الذي شهدته العلاقات بين البلدين في الاَونة الأخيرة وكيفية الارتقاء بها في المرحلة القادمة، وكذلك التطورات الإقليمية التي تشهدها منطقة شرق أفريقيا، وأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في هذه المنطقة، مبرزاً استعداد مصر لتقديم الدعم اللازم ولعب دور بناء في هذا السياق.

معاونة مصر لتنزانيا

كما أكد السفير البدري استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم لدولة تنزانيا الشقيقة، خاصة في الموضوعات التي تشكل أولوية للحكومة التنزانية وفي مقدمتها برامج بناء القدرات للكوادر التنزانية للاستفادة من الخبرات المصرية في القطاعات المختلفة ومن بينها الصحة والتعليم والتعليم الفني والزراعة والري، وكذلك أهمية الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات الأمنية والعسكرية على ضوء الخبرة المصرية الكبيرة في هذه المجالات، مشيداً بالتعاون القائم بالفعل بين البلدين في هذا الإطار، ومبدياً تقدير مصر الشديد لخصوصية العلاقات بين البلدين والحرص المتبادل على الارتقاء بها إلى اَفاق أرحب.

اعتزاز بالدعم الذي تقدمه مصر

من جانبه، أعرب نائب وزير الخارجية التنزاني عن اعتزاز بلاده بالدعم الذي تقدمه مصر في المجالات المختلفة، وتطلع تنزانيا لتعزيز التعاون والتنسيق في المرحلة المقبلة، والاستفادة من التجربة المصرية الفريدة في تحقيق التنمية الشاملة في الارتقاء بمعدلات التنمية في تنزانيا.

كما أعرب عن ارتياح الجانب التنزاني للتطور الذي تشهده معدلات تنفيذ مشروع سد ومحطة «جوليوس نيريري»، وتطلعهم للانتهاء منه في التوقيتات المحددة، خاصة في ظل تعويل الحكومة والرأي العام التنزاني على المشروع في تحقيق نقلة نوعية على مسار التنمية وتوفير الطاقة الكهربائية التي تحتاجها البلاد بشدة.

كما أبدى تقديره الكبير لامكانات الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات قومية بهذا الحجم بالكفاءة والسرعة اللازمة، وكذلك الدور الكبير الذي تلعبه مصر على الساحة الإقليمية والدولية في دعم جهود الأمن والتنمية في القارة الأفريقية بشكل عام، وفي تنزانيا بشكل خاص.