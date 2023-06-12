أحمد موسى عن تتويج الأهلي ببطولة إفريقيا: مصر كلها فرحانة

احتفي الإعلامي أحمد موسى، بلقطات من تتويج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه، بعد التعادل الإيجابي مع الوداد المغربي بهدف لكل فريق، مستفيدا من فوزه إيابا بهدفين مقابل هدف.

ووجّه أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، التحية إلى النادي الأهلي وجماهيره في مختلف محافظات مصر «من أسوان حتى الإسكندرية ومدن القناة»، عقب فوز المارد الأحمر بلقب إفريقيا، موضحًا أن مصر كلها سعيدة بفوز الأهلي.

وأشار موسى، إلى أن ما فعله النادي الأهلي لم يفعله أي ناد آخر، وأقرب منافس للمارد الأحمر في بطولة أفريقيا بجعبته 5 ألقاب دوري أبطال، كما أن الأهلي سيشارك في كأس العالم للأندية في ديسمبر 2023 بالمملكة العربية السعودية.

وشكر موسى، جماهير نادي الوداد المغربي والسلطات المغربية، على حسن معاملتهم للنادي الأهلي وجماهيره، والخروج من المعلب عقب نهاية المباراة وتركه ليحتفل لاعبو القلعة الحمراء بالبطولة.

ولفت إلى أن فرق العالم هنأت الأهلي عبر صفحاتهم على فيس بوك، مستشهدا بحساب نادي أستون فيلا الإنجليزي بالعربية الذي قال في تهنئته: «تعبنا من المباركة لهذا النادي مبروك لعملاق إفريقيا نادي القرن التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 11 في تاريخه».