ضبط 1000 لتر بنزين في طلمبة رصيف بدون ترخيص بكفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بمحافظة كفر الشيخ، بإشراف المقدم أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين، من ضبط كمية من السولار في طلمبة رصيف بدون ترخيص على الطريق الدولي الساحلي، بمركز مطوبس، لبيعها بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط 1000 لتر بنزين في طلمبة رصيف بدون ترخيص

وضبطت حملة مباحث التموين بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، 1000 لتر بنزين 80 مدعم، معبأة فى براميل، وجراكن، بحوزة صاحب طلمبة رصيف بدون ترخيص، حيث جري التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجه في وقت سابق، بشنّ حملات على الأسواق، لحماية المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها، ومتابعة توفير السلع الغذائية، ومحاربة الغلاء، وتحرير محاضر للمخالفين، وتحويلهم للنيابات المختصة.