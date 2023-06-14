برلمانية: الصناديق السيادية الذراع الاستثماري لإدارة الأصول غير المستغلة عالميا

قالت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنَّ إعادة تقييم الأصول المملوكة للدولة وغير مستغلة بشكل جيد، بالإضافة إلى ترشيح إدارة اقتصادية للإشراف على الإدارة والتقييم، عاملان رئيسيان لا بد من إتمامهما قبل طرح تلك الأصول للاكتتاب العام.

وأضافت «علي» خال استضافتها ببرنامج الحوار الوطني، المذاع على فضائية اكسترا لايف، أنَّ صناديق إدارة الثروات أو أصول الدولة، وكذلك الصناديق السيادية، تستخدم على مستوى العالم كذراع استثماري لاستثمار فوائض الأصول المملوكة للدولة.

دور الصناديق السيادية في الاستثمار

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أنَّ الصناديق السيادية هي الذراع المنفذ لوثيقة ملكية الدولة ويمكن تنفيذها بشكل فردي أو على أصول منفردة إنما ليس إدارة مخاطر لهذه الأصول بشكل عام، قائلة: «الوضع في مصر قمنا بالمرحلة الأولى وهي الحصر والتصنيف».

حصر أصول غير مستغلة بشكل جيد في مصر

وتابعت «علي»، أنَّه حتى 2020 تم حصر أصول غير مستغلة بشكل جيد في مصر بحوالي 3,700 أصل بجانب 100 أصل مؤجر: «الأرقام قابلة للزيادة لو تم الحصر بدقة أعلى، ونحتاج لإعادة تقييم الأصول بصورة مجمعة».