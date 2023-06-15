وظائف حكومية 2023.. اعرف الشروط المطلوبة وطريقة التقديم

يسعى الكثير من الشباب من خريجي الكليات للبحث عن وظائف خالية في المؤسسات الحكومية المختلفة، فبمجرد الحصول على المؤهل الدراسي الخاص بهم، تبدأ رحلة البحث لبدء حياتهم العملية، ما يجعل الكثير من الوزارات والهيئات تحرص على توفير وظائف حكومية 2023 للشباب.

وأعلنت وزارة الثقافة عن عدد من الوظائف الخالية بها، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل وظائف حكومية 2023، والشروط والمستندات المطلوبة للتقديم لوظائف وزارة الثقافة، والتي جاءت كالتالي:

وظائف حكومية 2023

- وظائف في منصب مدير عام.

- وظائف مدير عام الإدارة العامة لخشبة المسرح.

- وظائف مدير عام الإدارة العامة لإكسسوار الفنانين.

- وظائف مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني للموسيقى والباليه والأوبرا.

- وظائف مدير عام الإدارة العامة للمخازن.

- وظائف مدير عام الإدارة العامة لمكتب رئيس الهيئة.

- وظائف مدير عام الإدارة العامة للنشاط الثقافي والفكري.

المستندات المطلوبة لوظائف وزارة الثقافة

- أصل طلب شغل الوظيفة بالإضافة عدد 6 نسخ من الطلب.

- صورة من المؤهل الدراسي الخاص بطالب الوظيفة.

- بيان حالة، على أن يكون معتمدا ومختوما من جهة العمل.

- شهادة ببيان الجزاءات الوظيفية الخاص بمقدم الطلب.

- بيان بمقترحات لتطوير الوظيفة المتقدم لها.

- صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بمقدم طلب الوظيفة.

- 7 صور شخصية لمقدم طلب الوظيفة مقاس 4×6.

خطوات التقديم لوظائف وزارة الثقافة

- على الراغب في التقديم للوظائف تقديم الطلب إلى لجنة الأمانة الفنية للجنة وظائف القيادات، والتي توجد بالمبنى الإداري بمقر دار الأوبرا المصرية، على أن يكون آخر موعد لتقديم طلب الوظائف يوم 12 يوليو 2023.