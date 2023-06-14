وظائف مطلوبة في بنكي «التجاري الدولي» و«البركة».. الشروط وطرق التقديم

وفرت مجموعة من البنوك وظائف شاغرة للعمل داخل قطاعات متعددة من بينها البنك التجاري الدولي CIB وبنك البركة، والتي تتطلب شروطا ومؤهلات للحصول على الوظائف المطروحة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة في البنوك، على هذا النحو:

وظائف البنك التجاري الدولي

عبر الموقع الرسمي للبنك التجاري الدولي نوه البنك عن حاجته لوظيفتين يمكن التقدم لهما عبر نفس الإعلان، وتفاصيلهما كالتالي:

وظيفة مسؤول المخاطر البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

- درجة البكالوريوس في الأعمال التجارية، والعلوم البيئية والاجتماعية، والاستدامة أو الانضباط ذي الصلة، يفضل الدراسات العليا.

- من 3 إلى 5 سنوات من الخبرة المهنية ذات الصلة المكتسبة في إدارة المخاطر وتقييم الموقع البيئي والاجتماعي وتقييم الأثر البيئي والعناية الواجبة وفقًا للمعايير الدولية والوطنية.

- خبرة مهنية ذات صلة في مخاطر ESG في التمويل الدولي أو مؤسسة التنمية.

- معرفة متعمقة باللوائح والسياسات البيئية والاجتماعية والصحية والسلامة المحلية والدولية ذات الصلة بمجموعة واسعة من القطاعات.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

- القدرة على العمل على عدد من المشاريع والعمليات في وقت واحد في مراحل مختلفة من دورة الحياة: استكشافية، في ظل العناية الواجبة، والتنفيذ والمراقبة والتقييم.

- مهارات الاتصال اللفظي والكتابي ممتازة.

وظيفة ممثل علاقات العملاء

- درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو ما يعادلها.

- الحد الأدنى 1 سنة من الخبرة.

- حسن المظهر وحسن الإعداد.

- مهارات اتصال ممتازة.

- المعرفة بجميع المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد.

- معرفة جميع الأدوات المصرفية «قسائم السحب، قسائم الإيداع، الشيكات» المستخدمة في الفرع.

- المعرفة الأساسية بمعرفة العميل الخاص بك - KYC، مكافحة غسيل الأموال - AML ومتطلبات الامتثال.

- المعرفة بجودة الخدمة.

- إجادة اللغة الإنجليزية، واللغة الإضافية ميزة.

- المهارات الأساسية لاستخدام الحاسوب.

وظائف بنك البركة

كما أعلن بنك البركة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن» عن حاجته لـ وظيفة وهي مدراء مشروع التي يمكن التقدم لها عبر نفس الإعلان بشروط هي:

من 6 إلي 10 سنوات خبرة.

- خبرة كمهندس اتصالات وبرمجيات.

- يفضل وجود خبرة بالقطاع مصرفي مالي.

- خبرة عملية مع خبرة سابقة في إدارة المشاريع في مجال تكنولوجيا المعلومات.

- يفضل الحصول على PMP.