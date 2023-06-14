وظائف للخريجين والطلبة بمرتبات تبدأ من 4 آلاف جنيه.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها، عن اليوم المفتوح للتوظيف، بالتعاون بين الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) وشركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر للعمل في شركة بافلو برجر، إذ أنها تتيح العمل للخربجين والطلاب وأصحاب المؤهلات المتوسطة أيضا.

وتحرص وزارة الشباب والرياضة على توفير فرص عمل للشباب بشكل دائم، لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم من متطلبات الحياة، ونوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل الوظائف المطلوبة وشروط وحقوق ومميزات الوظائف، والتي جاءت كالتالي:

تفاصيل الملتقى التوظيفي

وحددت وزارة الشباب والرياضة تفاصيل ملتقى التوظيف المفتوح، والذي يتم تنظيمه في 60 شارع عبد الله العربي الحي السابع مدينة نصر، بالدور الرابع أعلى فوتبول كافية، على أن يبدأ الملتقى التوظيفي يوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023 من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 4 مساء.

الوظائف المطلوبة

1- عضو فريق أو كرو مطعم، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط أو طالب بالكليات أو المعاهد أو من خريجين الكليات.

2- كول سنتر، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالى.

الشروط المطلوبة

- مكان العمل يكون في القاهرة أو الجيزة أو الساحل الشمالي لفترة الصيف أو التجمعات أو الشروق أو مدينتى.

- أن يكون المتقدم لوظيفة عضو الفريق يتراوح عمره من 20 وحتى 33 عام.

- أن يكون المتقدم لوظائف الكول سنتر يتراوح عمره من 22 وحتى 35 عام.

- أن يكون الموقف واضح من التجنيد.

الحقوق والمميزات

- تمنح الشركة للموظفين العاملين بها راتب لوظيفة متلقى الطلبات يصل إلى 3000 صافي.

-تمنح الشركة للعاملين بها راتب لوظيفة عضو فريق لا يقل عن 4000 جنيه للخريجين، بالإضافة إلى الحافز الشهري للخريجين.

- تمنح الشركة للطلبة مرتب يصل إلى 3500 جنيه، بالإضافة إلى الحافز الشهري.

- توفر الشركة للعاملين تأمينات طبية واجتماعية.

- تمنح الشركة للموظفين فرص للترقي بعد 6 شهور.