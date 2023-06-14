برلماني: أتوقع زيادة الصادرات الزراعية بنسبة 15% في نهاية 2023

قال هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إنَّ مستهدفات الدولة المصرية من زيادة الصادرات بصفة عامة هو الوصول إلى 100 مليار دولار حصيلة للصادرات ككل، موضحاً أنَّ قطاع الزراعة الأهم بينها بحجم 6,5 مليون طن لعام 2022، بما يوازي 3.3 مليار دولار بنمو 10% على أساس سنوي.

الحصري: زيادة الصادرات الزراعية 600 ألف طن

وأضاف «الحصري» خلال استضافته ببرنامج «الحوار الوطني» المذاع على فضائية «إكسترا لايف»، أنَّه خلال العام الحالي، أي منذ يناير حتى شهر مايو الماضي، زادت الصادرات الزراعية بنحو 600 ألف طن وهو معدل جيد للنمو، متوقعاً وصولها إلى نسبة 15% بنهاية 2023.

نمو الطلب العالمي على الصادرات الزراعية المصرية

وأشار «الحصري»، إلى أنَّ الطلب العالمي على الصادرات الزراعية المصرية في ازدياد مستمر على مدار السنوات الأخيرة، خاصةً أن تصدير مصر للموالح والفراولة المجمدة وزيتون المائدة رقم واحد عالمياً في التصنيف، قائلاً: «مصر الأولى في إنتاج التمور عالميًا والثامنة في التصدير، ونسعى لتطوير أصناف التمور».