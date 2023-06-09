وزير الزراعة: ارتفاع صادرات مصر الزراعية لـ4.1 مليون طن خلال 5 أشهر

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ارتفاع الصادرات الزراعية المصرية ووصولها إلى نحو 4 ملايين و118 ألف و871 طنا من المنتجات الزراعية، وذلك خلال الفترة من أول يناير 2023 وحتى أول يونيو 2023، بزيادة قدرها 606 ألف و302 طن عن نفس الفترة من العام الماضي حيث كانت نحو 3 ملايين و512 ألفا و569.

أهم الصادرات الزراعية

جاء ذلك وفقا لتقرير تلقاه وزير الزراعة، من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري، وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل الطازج، البطاطا، رمان، ثوم، فراولة، فاصوليا، جوافة، طماطم، عنب.

وأكد، أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغ مليون و845 ألف 989 طنا، بالإضافة إلى تصدير 786 ألف 468 طنا من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح.

وأضاف، أنه تم تصدير 281 ألفًا و729 طنا من البصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتلت الفاصوليا على المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 54 ألف و169 طنا، في حين احتلت البطاطا على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 52 ألفا و791 طنا.

صادرات مصر من العنب احتلت المركز السادس

وأوضح، أن صادرات مصر من العنب احتلت المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 52 ألف و556 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم المركز السابع بإجمالي 43 ألفا و528 طنا، يليها في المركز الثامن الفراولة بإجمالي 23 ألفا و116 طنا.

بينما جاء الثوم في المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 17 ألفا و662 طنا، بينما حصلت الجوافة على المركز العاشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 9478 طنا، وحصل الرمان على المركز الحادي عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي كمية بلغت 3520 طنا.