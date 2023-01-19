عماد الدين حسين لقناة الحياة: حديث الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية بعث رسالة طمأنة

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن أهم ما ورد اليوم في حديث الرئيس السيسي، خلال زيارته للأكاديمية العسكرية، الجزء المتعلق بالأزمة الاقتصادية، والتي تعد أوضح رسالة طمأنة.

رسائل طمأنة من الرئيس السيسي

أضاف «حسين»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن الرئيس السيسي تحدث عن رسائل طمأنة متعددة في الفترة الأخيرة للمصريين، فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية، لكن حديثه في الأكاديمية العسكرية هي المرة الأكثر وضوحا، بأن الأمور ستكون أفضل، والرسالة بهذا الشكل مهم أن تصل للمواطنين.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي، استخدم تعبير وهو أن مصر تشهد أزمة اقتصادية صعبة، وهذا توصيف الرئيس، لكن أكد أن هذه ليست الأزمة الأولى التي تمر على مصر، وقادرين للمرور من هذه الأزمة.

إجراءات يشعر بها المواطن البسيط

ولفت إلى أن التكليف من الرئيس السيسي، من المفترض أن يترجم من قبل الحكومة، إلى إجراءات بحيث يشعر المواطن البسيط بهذا الاطمئنان في حملات الرقابة على الأسواق والتخفيف من حدة بعض الأزمات.