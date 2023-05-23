عضو أمناء الحوار الوطني يطالب بتعميم تجربة «وظيفتك جنب بيتك» بكل المحافظات

أكد النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أهمية تقديم مقترحات ورؤى للتنمية الصناعية وليس فقط التطرق إلى المعوقات والمشكلات، مشيرا إلى أن الصناعة من القطاعات الإنتاجية التي من شأنها المساهمة في الخروج من الأزمة الاقتصادية.

وأشاد الشرقاوي، خلال كلمته بالجلسة النقاشية الثانية للجنة الصناعة بالحوار الوطني، بالمشروع الذي تبناه الدكتور عبد اللطيف عضو المجلس الاستشاري الاقتصادي لرئيس الجمهورية عام 2016 تحت عنوان «وظيفتك تحت بيتك» بكفر شكر في محافظة الشرقية بـ13 مصنعا، مطالبا بتعميم المقترح في مختلف المحافظات.

قلة العمالة أزمة تواجه المستثمرين

وأوضح أن المشروع جرى باشتراك الدولة والإدارة المحلية والمصنعين الجدد والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من خلال توفير قطعة أرض في القرى أو أطراف المدن، لوفرة الأيدي العاملة، لافتا إلى أن أهم المشكلات التي تواجه المستثمرين في الصناعة هي قلة العمالة.

إعادة ثقافة العمل والإنتاج في مصر

وأكد أن هذا النموذج هو الأمثل في مصر، إذ يتم من خلال فترة حضانة مع مستثمرين كبار يساعدونهم في التأهيل والتسويق حتى نجاح المشروع وهو ما حدث بالفعل، مشددا على أهمية إعادة ثقافة العمل والإنتاج في مصر، خاصة بعد عزوف حاملي المؤهلات المتوسطة وخريجي الكليات والمعاهد عن الأعمال الإنتاجية.

وشدد الشرقاوي في ختام كلمته، على ضرورة تعميم تجربة وظيفتك جنب بيتك في مختلف المحافظات لخلق بيئة صناعية مثلى.