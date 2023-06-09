عضو «التنسيقية»: الحوار الوطني يناقش تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية

قالت الدكتورة صفاء حسني عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية من أهم تجارب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وهي درة تاج التعليم الفني وتتويج للشراكة والرؤية والنموذج الذي نحتاج إلى المزيد منه، حيث توجد شراكة بين القطاع العام ممثلا في وزارة التعليم والقطاع الخاص ممثلا في شركات كبيرة ومهمة جدا.

وأضافت «حسني» حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي رجائي رمزي، على هامش مشاركتها في الحوار الوطني، أنّ مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي جزء من التعليم الفني، وتمثل نسبة بسيطة قدرها 2.3% من إجمالي مدارس التعليم الفني: «نحتاج إلى أن نزيد مكون مدارس التكنولوجيا التطبيقية، كما يجب ان نعمل على تطوير باقي المدارس مثل التعليم الفني الصناعي والتجاري والزراعي بحيث تتحرك المدرسة كوحدة إنتاج».

وتابعت عضو التنسيقية، أن كل مدرسة في التعليم الفني بها ورشة ومعدات، لكن هذه المعدات في حاجة إلى إصلاح وتطوير وتغيير المناهج وجعلها مواكبة لما يحدث، وكل ذلك في حاجة إلى شراكة من القطاع الخاص، موضحةً أنها طرحت توصية في الحوار الوطني، وهي أن يكون ضمن بروتوكول التعاون مع الشريك الصناعي في مدارس التكنولوجيا التطبيقية القيام بعمل حملة توعية.