محافظ بورسعيد يودع حجاج الجمعيات الأهلية قبل السفر إلى السعودية (صور)

ودّع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الفوج الأول من حجاج الجمعيات، البالغ عددهم 45 حاجًا قبل مغادرتهم إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج.

المحافظ يطالب الحجاج بالدعاء لمصر

وتمنى محافظ بورسعيد للحجاج السلامة، وطالبهم بالدعاء لمصر وشعبها بمزيد من الأمن والأمان والاستقرار والتنمية والخير والرخاء، مقدمًا التهنئة للفائزين في قرعة التضامن الاجتماعي هذ العام.

وأعرب حجاج بيت الله عن فرحتهم الغامرة والتسهيلات التي قدمتها محافظة بورسعيد لهم، وتمنوا أن يكتبها الله لكل مشتاق وأن يتقبل الله من الجميع.

يذكر أن أولى رحلات الحج السياحي طيران لهذا العام انطلقت، أمس، والتي تستمر حتى 23 يونيو الجاري، بحسب تصريحات أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية.

وأشار إلى أنّ حجاج السياحة مستوى الـ5 نجوم، سيبدأون في السفر بداية من يوم 20 يونيو الجاري، على أن تكون آخر الرحلات المنطلقة من مصر، يوم 5 ذو الحجة الموافق 23 يونيو الجاري.