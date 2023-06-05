محافظ بورسعيد: نمتلك فائضا في الوحدات السكنية بنسبة 36%

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن العمل مستمر في تطوير المحافظة، بالتنسيق مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، موضحًا أنهم لجأوا لمنظمات المجتمع المدني لرفع كفاءة عدد من المناطق ببورسعيد، مشددًا على أنه تم رفع التأمينات الاجتماعية عن المواطنين غير القادرين، وتتم على أكثر من مرحلة.

فائض في الوحدات السكنية

وأوضح «الغضبان»، خلال جولة لبرنامج «حديث القاهرة» بمحافظة بورسعيد، مع الإعلامي خيري رمضان، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن من لا يمتلك وحدات سكنية يحصل على وحدة سكنية من المحافظة في المشروعات التي تم تشييدها، مشددًا على أن هناك وحدات سكنية فائضة بـ36% في بورسعيد.

تطوير منطقة فاطمة الزهراء

وأشار إلى أنه في منطقة فاطمة الزهراء تم تشييد 48 عقارا سكنيا، وجار استكمال العمل، وهذه المنطقة لم يكن بها كهرباء وصرف الصحي ولكن تم تطويرها، مشددًا على أن مؤسسات المجتمع المدني هي من ساهمت في تطوير المنطقة بتكلفة مرتفعة، والمحافظة تكلفت 3 ملايين جنيه في هذا المشروع بجانب الرصف ورفع كفاءة المنطقة.

وتابع: «نعمل على تغيير الوجه الحضاري للمحافظة، ويتم العمل على سلوك المواطنين من خلال برامج معينة».