الطائفة الإنجيلية تنعى الأب هنري بولاد اليسوعي مؤسس كاريتاس مصر

تنعى الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، الأب هنري بولاد اليسوعي، مؤسس كاريتاس مصر، الخادم الأمين، صاحب تاريخ طويل من العطاء الفكري، وإيمان حقيقي بخدمة المجتمع.

رئيس الإنجيلية ينعى الأب هنري بولاد اليسوعي

وتقدم الدكتور القس أندريه زكي، بخالص العزاء للبطريرك إبراهيم إسحق، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، في برقية جاء نصها: «نشكر الله لأجل خدمته المميزة، ونصلي أن يمنح الرب العزاء للعائلة ومحبِّيه وجميع الرهبنة اليسوعية».

بطريرك الأقباط الكاثوليك ينعى الأب هنري بولاد اليسوعي

كما قدم الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، العزاء في وفاة الأب هنري بولاد اليسوعي الذي توفي، أمس، قائلا «باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، ننعى انتقال الأب هنري بولاد اليسوعي، بعد مسيرة حافلة بالتفاني، والمحبة، والعطاء، كما نصلي إلى الله القدير، حتى يقبل روحه الطاهرة في الفردوس السماوي، ويعطي أسرة المنتقل، وجميع أعضاء الرهبنة اليسوعية، وجمعية كاريتاس مصر، الصبر، والرجاء، ويمنح الكنيسة دعوات صالحة على مثاله».