رئيس الطائفة الإنجيلية ينعى الأنبا كيرلس: «نشكر الله لأجل حياته»

قدمت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، التعازي في وفاة الأنبا كيرلس وليم، المطران الشرفي لإيبارشية الأقباط الكاثوليك بأسيوط، والذي انتقل عن عالمنا صباح اليوم، بعد رحلة طويلة من خدمة كلمة الله والكنيسة بإيمان وإخلاص.

القس أندريه زكي عن الأنبا كيرلس: نشكر الله لأجل حياته وخدمته المخلصة

ويتقدم الدكتور القس أندريه زكي، بخالص العزاء لغبطة البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر في برقية نصها «نشكر الله لأجل حياته وخدمته المخلصة، ونصلي ليمنح الرب العزاء للعائلة ومحبيه وشعب الكنيسة».

مراسم صلاة القداس والجناز للأنبا كيرلس وليم

وأعلنت الكنيسة الكاثوليكية مراسم إلقاء نظرة الوداع وصلاة القداس، والجنازة على الأنبا كيرلس وليم، المطران الشرفي لإيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بمشاركة السفير البابوي في مصر، ورئيس الأساقفة نيقولاس هنري، والآباء المطارنة، وأعضاء السينودس البطريركي المقدس للكنيسة القبطية الكاثوليكية في مصر.

وأوضحت أن يوم الجمعة 12مايو: إلقاء نظرة الوداع من الساعة 10 صباحًا، وحتى الساعة 1 ظهرًا. ومن الساعة الخامسة مساءً، وحتى الثامنة مساءً، يوم السبت 13 مايو: الساعة 12 ظهرًا: صلاة القداس الإلهي، الساعة 1 ظهرًا: صلاة الجناز، وتقام جميع الصلوات، بكاتدرائية أم المحبة الإلهية، بأسيوط.

وُلد الأنبا كيرلس في الأول من أكتوبر 1946 بمحافظة أسيوط بإحدى القرى التابعة لمركز صدفا تدعى «الشناينة»، ونشأ الأب المطران في عائلة كهنوتية فكان من ذات الأسرة الاب كميل وليم، المدير السابق لكلية العلوم الدينية بالسكاكيني، والاب كرمي وليم من الاباء الساليزيان، والأب كمال وليم من الآباء الفرنسيسكان، والأخت كارمن وليم من راهبات القديس شارل بروميه «الراهبات الالمانيات»، كما ذكرت الكنيسة الكاثوليكية أنه حفيد أول ببطريرك لطائفة الأقباط الكاثوليك، البطريرك كيرلس مقار.

في 10 يونيو 1974، تمت سيامته الكهنوتية بيد الأنبا يوحنا نوير، بمسقط رأسه في بلدته الشناينة.